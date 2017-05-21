انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض

انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية، الأحد، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمشاركة أكثر من 50 دولة.

ورحب العاهل السعودي في تغريدة على موقع تويتر، بقادة الدول العربية والإسلامية المشاركين في القمة، مشيرا إلى أنها ستوثق التحالف ضد الإرهاب.

وقال العاهل السعودي: “أرحب بالأشقاء والأصدقاء في القمة العربية الإسلامية الأميركية، التي ستكون آفاقها إيجابية على منطقتنا والعالم، وستوثق تحالفنا ضد التطرف والإرهاب”.

والأحد أيضا عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست والولايات المتحدة أعمال القمة الخليجية الأميركية، التي تضمنت توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لمكافحة “تمويل الإرهاب”.

ومن المقرر أن يلقي ترامب، في وقت لاحق، خطابا مرتقبا خلال القمة العربية الإسلامية الأميركية، ينتظر أن يدعو إلى محاربة التطرف.