انتقاد كوري شمالي “نادر” للصين

نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية انتقادا نادرا للصين، الأربعاء، قائلة إن تعليقات وسائل الإعلام الحكومية في الصين التي تدعو إلى تشديد العقوبات بشأن برنامج بيونجغيانغ النووي تقوض العلاقات مع بكين وتزيد التوتر.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى تعليقات حديثة أوردتها صحيفتا الشعب وغلوبال تايمز الصينيتان اللتان قالت الوكالة إن “من المعروف على نطاق واسع أنها المتحدثتان الإعلاميتان باسم الموقف الرسمي للحزب (الحاكم) والحكومة الصينية”.

وأضافت “سلسلة من التعليقات السخيفة والمتهورة تسمع الآن من الصين كل يوم وتؤدي فقط إلى زيادة توتر الموقف”.

وجاء في التعليق “الصين عليها أن تفكر مليا في العواقب التي ستنجم عن عملها المتهور بهدم دعائم العلاقات بين كوريا الشمالية والصين”.

والصين هي جار كوريا الشمالية وحليفها الكبير الوحيد وتضغط الولايات المتحدة عليها لاستغلال نفوذها للحد من برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ويقول دبلوماسيون إن واشنطن وبكين تتفاوضان على رد محتمل أقوى من مجلس الأمن، مثل عقوبات جديدة، على التجارب المتكررة التي تجريها كوريا الشمالية على الصواريخ الباليستية.