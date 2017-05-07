انتخابات ‘‘الصحفيين‘‘: منافسة حامية وتحديات واسعة تنتظر المجلس الجديد

انتخابات ساخنة لنقابة الصحفيين امتدت فصولها يوم الجمعة حتى فجر أمس السبت، بصدور نتائج الانتخابات لعضوية المجلس بمقاعده التسعة، وذلك تتويجا لحملات انتخابية رفعت كلها شعارات التغيير، وتقدم النقابة لأخذ دورها الحقيقي.

وتمخضت الانتخابات بفوز الزميل راكان السعايدة نقيباً للصحفيين، والزميل ينال البرماوي نائباً له، فيما فاز 7 أعضاء جدد بعضوية المجلس من أصل 9 مقاعد، كما بدا لافتا ارتفاع حصة المرأة في هذه الانتخابات إلى زميلتين فازتا بثقة أعضاء الهيئة العامة، وهي المرة الأولى التي تحصد الزميلات هذا العدد من المقاعد.

كما شكل حجم المشاركة الكبير في التصويت والاقتراع خلال الانتخابات عنصرا مفاجئا بصورة ما، وأعطى نكهة خاصة لإجواء المنافسة. حيث شارك في الاقتراع 886 زميلا وزميلة من أصل 1046 يحق لهم التصويت.

وتنتظر مجلس النقابة الجديد، الذي تمتد ولايته حتى نيسان (ابريل) 2020، عدة تحديات وملفات ضاغطة على الجسم الإعلامي الاردني، خاصة فيما يتعلق بأزمة الصحف الورقية، وقضايا الحريات والتشريعات، وعلى مستوى الخدمات المعيشية للأعضاء، وتحقيق الامان الوظيفي للزملاء، وغيرها.

النقيب السعايدة سارع وفور إعلان فوزه إلى طمأنة الهيئة العامة بالدور الذي ستمارسه النقابة مستقبلا، حيث أكد أن النقابة ستكون للجميع بكل ما جاء فيها من معنى، وسيكون مجلس النقابة المقبل على مسافة واحدة مع الجميع، ولن تدار اجتماعات النقابة في غرف مغلقة بل بشفافية.

كما أكد ان مجلس النقابة “سيكون على علاقة مع كل الجهات الرسمية وغير الرسمية بقلب وعقل مفتوحين وسيأخذ بعين الاهتمام مصلحة الوطن”.

وأضاف، “ندرك ان النقابة امام قضايا معقدة تتعلق بالمشهد الصحفي، لكنه شدد على ان “الأمن الوظيفي للصحفيين يشكل الخط الاحمر الأول”، لافتا الى انه سيكون هناك “تواصل مع المؤسسات الاعلامية لعلاج أي خلل فيها وستكون النقابة مبادرة لمنع حدوث أزمات”.

وبخصوص انتخابات أعضاء المجلس، فلا شك أن المنافسة كانت حامية خصوصا في آخر 3 مراكز حيث كانت الفروقات صوتا واحدا فقط، بينما كان الفرق بين الفائز الأخير وعضو الاحتياط الأول 15 صوتا وهذا دليل على أن الانتخابات كانت ساخنة خصوصا في العضوية.

وكان رئيس لجنة الانتخابات الدكتور خالد الشقران أعلن فجر أمس، أسماء الفائزين وهم: خالد القضاة وحصل على 399 صوتا، زين الدين خليل 348، فيصل بصبوص 295، علي فريحات 287، فايز ابوقاعود 266، عمر المحارمة 250، هديل غبون 247، هبة الصباغ 246، ومؤيد ابوصبيح وحصل على 245 صوتا.

فيما كان رئيس اللجنة أعلن مساء الجمعة رسميا فوز الزميل السعايدة بمنصب النقيب بحصوله على 513 صوتا، والزميل ينال البرماوي نائبا للنقيب بحصوله على 429 صوتا. بينما لم يحالف الحظ المرشحين لمنصب النقيب الزملاء ماجد الأمير

(130 صوتا)، حسين العموش (107 أصوات)، فخري أبو حمدة (90 صوتا)، وعبداللطيف القرشي (صوتان).

كما شهدت هذه الانتخابات فوز زميلتين بعضوية النقابة، وهن: هديل غبون وهبة الصباغ، مثلما سجلت فوز زميلين من المجلس السابق، هما: علي فريحات وفايز ابوقاعود.

ولم يحالف الحظ لعضوية المجلس الزملاء صلاح ملكاوي الذي حصل على 230 صوتا، ضيف الله الحديثات 214، محمود داوود 104، ماهر الشريدة 191، ملاك الكوري 147، محمد قديسات 197، عبد الله اليماني 64، زياد المومني 207، حازم الخالدي 202، عناد أبو وندي 194، حيدر المجالي 196، زكي سعيد 114، سمر حدادين 172، محمود الطراونة 118، حمزة مزهر 67، عهود محسن 177، أسعد العزوني 83، محمد سلامة 153، ماهر الشوابكة 122، أيمن المجالي 194، ومحمد محيسن 84.