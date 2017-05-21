اليمن.. القوات السودانية تتقدم في مدينة ميدي

حققت القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية تقدما في مزارع النسيم شرق مدينة ميدي في محافظة حجة، بعد هجوم واسع لها على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح.

وأكدت مصادر عسكرية مقتل عدد من ميليشيات الحوثي وصالح خلال المواجهات التي استمرت لساعات بين الطرفين.

وتزامن هذا الهجوم مع آخر مماثل لقوات الشرعية اليمنية على مواقع المتمردين الحوثيين في شمال شرق المدينة.

وتنتشر القوات السودانية في مدينة عدن، حيث تتولى مهمة تدريب القوات الأمنية اليمنية لحفظ أمن واستقرار المحافظات المحررة، فيما تتمركز قوة أخرى في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج وتقدم دعما للقوات اليمنية المرابطة على الحدود بين تعز ولحج، وتحديدا محور كرش الراهدة.

وأول مشاركة للقوات السودانية على الأرض في مواجهات الحوثيين كانت منتصف 2016، وذلك على محور كرش الراهدة. ومنذ أسبوع دخلت القوات السودانية على خط المواجهات في معركة الساحل الغربي لليمن.

ومنذ مشاركة القوات السودانية، أحرزت قوات الشرعية تقدما جديدا تمثل باستعادة جبل النار، وأربعة مواقع جبلية أخرى تطل على الشريط الساحل الخاضع لسيطرة القوات الحكومية.