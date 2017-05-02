الكويت.. تطمينات حكومية بعد أزمة “الأسماك النافقة”

سارعت الجهات الحكومية في الكويت إلى تطمين مواطنيها بشأن الثروة السمكية في البلاد، بعد رصد نفوق أسماك خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال وزير الصحة الكويتي جمال الحربي إن نتائج فحوص عينات الأسماك التي جلبتها بلدية الكويت من الأسواق الرسمية جاءت سليمة، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية.

وشدد الحربي على أن الوزارة تفحص بشكل دوري وروتيني جميع عينات المواد الغذائية ومنها الأسماك، ناصحا المواطنين بشراء السمك من الأسواق المعتمدة.

وفي السياق ذاته، قال وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله الصباح، إن نفوق بعض الأسماك التي رصدت في الأسبوعين الماضيين هو “ضمن المعدل المعتاد خلال هذه الفترة الزمنية بسبب التغير بدرجات الحرارة وانخفاض مستوى الأكسجين المذاب”.

وأشار إلى أن هناك أسبابا بشرية أخرى تساهم في نفوق الأسماك، مثل الملوثات الناتجة عن المجارير التي يتم صرفها في البحر.

وأشار إلى أن عددها بلغ 24 مخالفة جرى إحالتها على النيابة العامة، إضافة إلى التعديات من خلال مخالفة قانون حماية البيئة بالصيد داخل جون الكويت، البالغ عددها 292 إحالة للنيابة العامة.

وذكر الوزير الكويتي أن الأجهزة التابعة لهيئة الزراعة ووزارة الصحة، أكدت “سلامة الأسماك للاستهلاك الآدمي بشكل كامل وتحديدا الأسماك التي تباع في مراكز البيع المرخصة مثل سوق السمك”.

وجاءت تصريحات المسؤولين الكويتيين بعد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للبيئة، الأحد، لمناقشة مسألة نفوق الأسماك التي شغلت الأوساط الرسمية والشعبية.