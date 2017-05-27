الفلبين تقصف مواقع “المتشددين” بالصواريخ

شنت طائرات فلبينية غارات صاروخية على مواقع المتشددين، السبت، في محاولة لإنهاء الحصار المستمر لمدينة ماراوي بجنوب البلاد منذ خمسة أيام.

يأتي لجوء الجيش الفلبيني للأسلحة الثقيلة لأول مرة مع تزايد ثقة السلطات بتحديد مكان إسنيلون هابيلون، أحد قادة جماعة أبو سياف المتشددة داخل المدينة.

وقال الميجر جنرال كارليتو جالفيز وهو قائد عسكري في مينداناو بغرب البلاد “نحاول استخدام أقصى قدر من القوة لدينا”.

ونقلت رويترز عن جالفيز: “الغرض الرئيسي من الهجوم هو إنهاء الفوضى وإعادة الأمور إلى أوضاعها في ماراوي حتى يستطيع الناس هنا.. العودة إليها خاصة مع حلول (شهر) رمضان”.

وهجر معظم سكان ماراوي البالغ عددهم 200 ألف شخص المدينة. وقال مسؤولون “جرى إجلاء ما بين 80 و90 في المائة من السكان”.

ويسيطر المتشددون على مبان حكومية بينها سجن استولوا عليه الثلاثاء مما أسفر عن هروب أكثر من 100 سجين منهم أعضاء في جماعة ماوتي.

وقال جو-آر هيريرا وهو متحدث باسم الجيش إن 41 متشددا قتلوا، إضافة إلى عشرة آخرين مع احتدام القتال الجمعة. وأضاف أن جنديين آخرين قتلا، مما رفع عدد القتلى من الجيش إلى 13. كما أصيب45 جنديا.