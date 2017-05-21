العاهل السعودي: النظام الإيراني رأس حربة الإرهاب

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، إن النظام الإيراني يمثل رأس الحربة للإرهاب العالمي، بسبب دعمه لجماعات إرهابية مثل حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن.

وأوضح الملك سلمان خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الأميركية: “لم نعرف الإرهاب إلا بعد ثورة الخميني”، مشيرا إلى أن “دول الخليج أبرمت اتفاقا تاريخيا مع واشنطن لاستهداف ممولي الإرهاب”.

وتابع: “سنعمل على مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه”، مشددا على ضرورة الوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب.

وتعهد العاهل السعودي، بمحاربة قوى الشر، وذلك في كلمته بحضور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقادة أكثر من 50 دولة، مضيفا: “حفظ النفس أحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية”.

كما شكر الملك سلمان الرئيس الأميركي لحضوره أعمال القمة، لافتا إلى أن “الوفود المشاركة تمثل مليارا ونصف المليار نسمة”.