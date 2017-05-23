الشرق العربي للتأمين ترعى المؤتمر الدولي السادس للتأمين (مؤتمر العقبة 2017)

تفخر شركة gig | الشرق العربي للتأمين بأن تكون أحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر الدولي السادس للتأمين (العقبة 2017 ) الذي أقيم في مدينة العقبة خلال الفترة مابين 15-17/5/2017 بفندق الإنتركونتيننتال – العقبة، والمنظم من قبل الإتحاد الأردني لشركات التأمين بالتعاون مع الإتحاد العام العربي للتأمين، بمشاركة دولية ومحلية واسعة لعدد من ممثلي شركات التأمين، وبحضور نخبة من المحاضرين وخبراء من السوق المحلي والإقليمي والدولي من المتخصّصين في قضايا التأمين.

استهدف المؤتمر مشاركة القيادات الإدارية والفنية العاملين في شركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والعاملين في كافة المؤسسات الاقتصادية الرسمية والخاصة. وقد ناقش المؤتمر مواضيع التأمين البحري والنقل بالإضافة إلى أبرز المستجدات في قطاع التأمين بمختلف المجالات من العنف السياسي والمخاطر الإلكترونية وإدارة المخاطر المؤسسية ، ومن هنا تأتي اهمية المؤتمر من حيث إلقاء الضوء على كل جديد ومستحدث في مجال التأمين من خلال توفير منصة للمعنيين في صناعة التأمين لتبادل الأفكار والأراء حول المخاطر والتحديات الجديدة التي تواجه هذه الصناعة.

حضر المؤتمر ممثلا لشركة الشرق العربي للتأمين كل من السادة يزن خصاونة – مدير تنفيذي أول، وطارق عماري – مدير تنفيذي، وخالد غانم – نائب مدير تنفيذي، وعدنان أبو الهيجاء – نائب مدير تنفيذي، وسيمون الشامي – نائب مدير، وكرم عواملة – مساعد مدير ،ومزيد إبداح – مدير فرع العقبة ، وطارق أبو فارس – ضابط أول، ومحمود محرم – ضابط.

وقد ترأس السيد عدنان أبو الهيجاء، نائب مدير تنفيذي لدائرة إدارة المخاطر المؤسسية الجلسة الرابعة من جلسات النقاش التي عقدت خلال المؤتمر تحت عنوان (إدارة المخاطر المؤسسية – نظرة مستقبلية) بمشاركة السيد فاسيلس كاتسيبس مدير عام AM Best الشرق الأوسط.

يذكر أن شركة الشرق العربي للتأمين قد استضافت الحضور لحفل عشاء في اليوم الثالث من المؤتمر حيث افتتحه السيد طارق عماري – مدير تنفيذي- بكلمة ترحيبية بالحضور الكريم.

وقد قام الإتحاد الاردني بتكريم شركة gig | الشرق العربي للتأمين كونها أحد أهم الرعاة الرسميين للمؤتمر وشكرهم على إنجاح المؤتمر، حيث استلم السيد خالد غانم – نائب مدير تنفيذي للتأمين البحري – الجائزة نيابة عن الشركة.