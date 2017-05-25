السعودية: تعذر رؤية الهلال والسبت أول أيام رمضان

أعلنت لجان ترائي هلال رمضان في المملكة العربية السعودية عن تعذر رؤية هلال رمضان مساء اليوم في عدة مناطق بينها سدير وتمير وشقراء، وبذلك يتوقع أن يكون بعد غد السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكانت لجان الترائي قد خرجت مساء اليوم لتحري رؤية الهلال استجابة لدعوة المحكمة العليا، فيما تعذر عليها رؤية الهلال.

يشار إلى أن عدداً من الفلكيين أكدوا في أوقات سابقة صعوبة رؤية هلال رمضان مساء اليوم، متوقعين أن يكون يوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام.

أما في الأردن، فقد دعا قاضي القضاة سماحة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخصاونة، الى تحري هلال شهر رمضان مساء غد الجمعة.