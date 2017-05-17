الريال يلامس اللقب بعد فوز مثير للجدل

حقق ريال مدريد انتصار مهما، الأربعاء، على مضيفه سيلتا فيغو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وبات على بعد نقطة واحدة من حيازة لقب الليغا.

لكن هذا الانتصار الهام شابه بعض الجدل نتيجة طرد غير مستحق لاياغو اسباس خونكال مهاجم سيلتا فيغو.

ويجب على الفريق الملكي أن يتعادل أو يفوز الأحد القادم على مضيفه ملقا حتى يحقق لقب الدوري الإسباني لأول مرة منذ خمس سنوات.

ولم يتأخر ريال مدريد في افتتاح التسجيل بعد أن سدد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو كرة بيسراه من خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة العاشرة.

وضرب رونالدو مجددا بعد ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني حين تلقى كرة داخل المنطقة من ايسكو فسددها في الزاوية اليسرى للمرمى.

ورفع البرتغالي رصيده الى 24 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين خلف مهاجمي برشلونة، الارجنتيني ليونيل ميسي (35) والاوروغوياني لويس سواريز (28).

وقلص السويدي جون غيديتي الفارق لسلتا فيغو في الدقيقة 69، بعد سبع دقائق على طرد زميله ياغو اسباس لنيله إنذارين.

يذكر أن اسباس هو اول لاعب في سلتا فيغو يسجل 18 هدفا في موسم واحد في الدوري منذ ماورو رودريغيز (23 هدفا) عام 1956.

لكن الفرنسي كريم بنزيمة اعاد الفارق الى ما كان عليه بتسجيله الهدف الثالث لريال في الدقيقة 70 حين اكمل كرة من البرازيلي مارسيلو من زاوية ضيقة في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف الالماني توني كروس الهدف الرابع قبل نهاية الوقت الاصلي بدقيقتين حين تابع كرة وصلته الى داخل المنطقة من بنزيمة.