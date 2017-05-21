الريال يحرز لقب الدوري الإسباني لأول مرة منذ 5 سنوات

أحرز نادي ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لأول مرة منذ خمس سنوات بعد أن فاز على مضيفه ملقا بهدفين نظفين.

وسجل أهداف النادي الملكي كل من رونالدو كريستيانو في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، وكريم بنزيمة في الدقيقة 55.

وكان يكفي “الميرنغي” التعادل بغض النظر عن نتيجة مباراة غريمة برشلونة الذي حقق فوزا صعبا على ضيفه إيبار بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويمضي ريال في طريقه للفوز بدوري الأبطال للمرة الثالثة في آخر 4 سنوات، لكنه أخفق في الهيمنة بالقدر نفسه محليا، إذ فاز بالدوري مرتين فقط في آخر 9 مواسم، بينما نال برشلونة بستة ألقاب.