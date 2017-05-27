الخطوط البريطانية تلغي جميع رحلاتها

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، السبت، إلغاء جميع رحلاتها من مطاري هيثرو وغاتويك حتى الساعة السادسة مساء، بعد هجوم معلوماتي يشتبه في تسببه بعطل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات .

وقال المسافرون الغاضبون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن رحلاتهم ألغيت، وأن هناك طوابير طويلة عند تسجيل الدخول، فيما لا يمكنهم استخدام تطبيق الخطوط البريطانية أو الموقع.

وكانت رويترز نقلت عن المتحدثة باسم الشركة قولها “نعتذر لعملائنا الذين يواجهون بعض التأخير بسبب عطل في نظام تكنولوجيا المعلومات هذا الصباح.. نحن نعمل لحل المشكلة بأسرع ما يمكن”.

وكتب أحد الركاب على تويتر “ما زلنا على المدرج في ليدز. الخطوط الجوية البريطانية تظن أن هيثرو مكتظ لدرجة تمنعنا من الإقلاع. لا يمكن أن نلحق برحلتنا إلى فيغاس بهذا الشكل”.