“الحشد الشعبي” العراقي يصل إلى الحدود السورية

وصلت ميليشيات “الحشد الشعبي” العراقي المدعومة من إيران إلى الحدود السورية، حسبما أعلن التلفزيون العراقي يوم الاثنين.

وكان متحدث باسم ميليشيات الحشد قال، إن مسلحيه يتجهون للسيطرة على بلدة البعاج خارج مدينة الموصل بالقرب من الحدود السورية.

وذكر النائب العراقي، كريم النوري، بأن الميليشيات تسعى إلى طرد مسلحي داعش من وسط تلك البلدة لتضييق الخناق على التنظيم المتشدد.

وقال النوري لوكالة أسوشيتد برس، الاثنين، إن القوات استعادت بالفعل السيطرة على كثير من القرى المحيطة من قبضة تنظيم داعش، في إطار فرض الحصار على مسلحيه غربي الموصل.

وأضاف أنه بمجرد سقوط البعاج، سوف ينتقل القتال ضد داعش إلى الحدود السورية، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.

في سياق متصل، قال متحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة، إن حسم معركة الموصل سيتم خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

يأتي هذا فيما أعلن مصدر عسكري عراقي، قتل 26 مسلحاً من داعش، خلال عملية التوغل داخل حي الزنجيلي، على أطراف المدينة القديمة للموصل.