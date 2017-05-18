الجيش الليبي يحبط هجوما للمتشددين جنوبي البلاد

ذكرت مصادر مطلعة الخميس، أن الجيش الوطني الليبي أحبط هجوما لميليشيات تابعة لتنظيم القاعدة على قاعدة براك الشاطئ جنوبي البلاد.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني أحبطت هجوما لميليشيا “القوة الثالثة/مصراتة” و”سرايا الدفاع عن بنغازي” التابعة للقاعدة على القاعدة الليبية.

وفي وقت سابق، قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، إن الجيش الليبي لكل الليبيين وإنه لن يترك طرابلس معقلاً للإرهابيين.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد هنأت الشعب الليبي بالذكرى الثالثة لانطلاق عملية الكرامة، مجددة العهد بأن تمضي “بيقظة وعزم وكفاءة في البذل والعطاء والتضحية في سبيل الله ثم الوطن”.

يذكر أن الجيش الليبي تمكن من بسط سيطرته على مدينتي بنغازي وأجدابيا، واستعادة الهلال النفطي من قبضة ميليشيات “سرايا الدفاع عن بنغازي” التابعة للقاعدة.