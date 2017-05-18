الجبير: نتعاون مع واشنطن لردع إيران “العدوانية”

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، إن السعودية تتعاون مع الولايات المتحدة من أجل ردع إيران ووقف سياساتها العدوانية تجاه منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال استعراضه لاستعدادات زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة للمملكة.

وأوضح الجبير، خلال مؤتمر صحفي، أن رؤية الولايات المتحدة تتفق مع السعودية بشأن القضاء على الإرهاب والتصدي لإيران، مشددا على أن الرئيس الأميركي أكد ضرورة امتثال طهران لبنود الاتفاق النووي.

وقال: “نتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة لمنع إيران من التدخل في شؤون الدول الأخرى”.

وأشار الجبير إلى أن القمة الخليجية ـ الأميركية تؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين، مؤكدا أنه سيتم افتتاح مركز دولي لمكافحة الإرهاب في نهاية القمة، على أن يكون مركزه الرياض.

كما لفت إلى أنه سيجري خلال زيارة ترامب التوقيع على عدد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن زيارة ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن كانت ناجحة ومهدت لزيارة الرئيس ترامب إلى الرياض.

كما أشار إلى أنه تأكد حتى اليوم “حضور 37 رئيس دولة و6 رؤساء حكومات” لحضور القمة العربية الإسلامية الأميركية التي تعد الأولى من نوعها.

وتابع الجبير: “نرحب بجهود ترامب الرامية لإعادة المصداقية للسياسة الأميركية في المنطقة”، مشددا على أن “الضربة العسكرية الأميركية في سوريا دليل على جدية إدارة ترامب في مكافحة الإرهاب”.