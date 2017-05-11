التحالف الدولي يكشف تفاصيل هزيمة داعش بالطبقة

كشف التحالف الدولي، الخميس، تفاصيل دحر مقاتلي تنظيم داعش من الطبقة في محافظة الرقة السورية، قائلا إن المتشددين سلموا المدينة الاستراتيجية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” قبل أن يفروا ويتعرضوا للقصف.

وقال التحالف، في بيان، إن “نحو سبعين مقاتلا من تنظيم داعش وافقوا على شروط قوات سوريا الديمقراطية”، و”سلموا” المواقع التي كانوا لا يزالون يسيطرون عليها في المدينة والسد، علما بأنها محاصرة منذ أسابيع.

وأضاف، في البيان الذي نقلت مقتطفات منه فرانس برس، أن هذه الشروط تضمنت “تفكيك العبوات الناسفة المحلية الصنع” حول السد و”تسليم كل أسلحتهم الثقيلة” و”انسحاب كل مقاتلي تنظيم داعش من مدينة الطبقة”.

وتابع البيان أن قوات التحالف “رصدت” لاحقا هؤلاء المتشددين الذين كانوا يغادرون المدينة، و”ضربت المشتبه بكونهم عناصر من داعش من دون إصابة مدنيين”.

وتطارد فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن الخميس آخر المتشددين المتبقين في مدينة الطبقة في شمال سوريا، حيث تعمل على إزالة الألغام التي خلفها تنظيم داعش في المدينة والسد المحاذي لها.