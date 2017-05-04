الاتحاد الدولي لكرة السلة يجيز “الحجاب”

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، الخميس، إجازته للاعبات ارتداء الحجاب خلال المباريات، وذلك بعد عملية مراجعة بدأت في سبتمبر 2014.

وقال الاتحاد في بيان على هامش اجتماعه في هونغ كونغ، إن المكتب المركزي أقر الاقتراح المقدم من اللجنة الفنية الذي يجيز ارتداء اللاعبات الحجاب، وفق “فرانس برس”.

وسيبدأ العمل بهذا القرار، بعد تصديقه الجمعة من قبل الجمعية العمومية، في الأول من أكتوبر المقبل.

وكانت قطر سحبت منتخب السيدات من دورة الألعاب الآسيوية عام 2014، لعدم السماح بارتداء الحجاب أو أي غطاء آخر للرأس لأسباب تتعلق بالسلامة، واصفة المنع بـ”المهين”.

وفي العام نفسه، أرغم 6 لاعبين من السيخ يمثلون الهند على خلع عمامتهم التقليدية قبل استخدام أربطة مطاطية لشعرهم.