الأردن يحمل حكومة الاحتلال مسؤولية استشهاد أردني بالقدس

قالت الحكومة الاردنية ان الحكومة الاسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية عن اطلاق النار على مواطن اردني في القدس الشرقية المحتلة اليوم ما ادى الى استشهاده.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان اليوم السبت ان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع عبر السفارة الاردنية في تل ابيب تفاصيل حادثة استشهاد المواطن الاردني محمد عبدالله سليم الكسجي للوقوف على ظروف وملابسات ما حدث.

واستنكرت الحكومة الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق المواطن الاردني الشهيد وطالبت اسرائيل بكامل التفاصيل حول هذه الجريمة .

وكان المواطن الاردني الكسجي غادر البلاد عبر معبر الشيخ حسين شمالي المملكة مؤخرا بتاشيرة سياحية اسرائيلية ولم يعد مع المجموعة السياحية التي كان برفقتها.