اعتقال قيادي شديد الخطورة بـ”بيت المقدس” في سيناء

أفادت مصادر أمنية مصرية، الأحد، باعتقال أحد أخطر قيادات ما يعرف بـتنظيم”أنصار بيت المقدس” الإرهابي بأيدي قوات الجيش بمعاونة قبيلة الترابين بشمال سيناء.

وأوضحت المصادر أنه جرى اعتقال سلامة فياض الهارب من أحكام بالإعدام والمؤبد، وهو أخطر قيادات بيت المقدس بشمال سيناء.

ويسعى الجيش المصري للقضاء على المجموعات المسلحة في شمال سيناء، وأخطرها تنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي غير اسمه إلى “ولاية سيناء” وأعلن ولاءه لتنظيم “داعش”.

وتشن الجماعات المسلحة هجمات على قوات الأمن في سيناء، وأحيانا ما تمتد إلى مناطق أخرى من مصر.