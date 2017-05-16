استشهاد جندي سعودي في محافظة القطيف

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، في بيان أن جنديا سعوديا “استشهد” وأصيب 5 آخرون بجراح في حي الماسورة في محافظة القطيف، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأورد البيان: “تعرضت دورية أمن أثناء أدائها لمهامها في حفظ النظام العام بمحيط منطقة حي المسورة في محافظة القطيف، بعد منتصف ليلة الثلاثاء لقذيفة صاروخية من نوع “آر بي جي” أطلقتها عناصر إرهابية من داخل الحي مما نتج عنه استشهاد الجندي أول من قوات الطوارئ الخاصة وليد غثيان ضاوي الشيباني وإصابة (5) من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى”.

وأضاف البيان: “إن استخدام العناصر الإرهابية لمثل هذه القذائف وغيرها من عبوات ناسفة وألغام أرضية لإعاقة أعمال المشروع التنموي القائم في حي المسورة ومهاجمة العاملين بالمشروع التطويري ورجال الأمن يدل دلالة قاطعة على مدى خطورتهم وإجرامهم”.

وأوضح البيان إن تلك الجماعات الإرهابية تنفذ ما يملى عليها من الخارج من مخططات إرهابية لا يتورعون عن الإقدام بما يوصلهم لغايتهم الإجرامية غير عابئين بأرواح الأبرياء من المارة والمقيمين بجوار الحي وسلامتهم”.