اجتماع خليجي وزاري تحضيرا للقمة الخليجية الأميركية

عقد وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا في الرياض ، لبحث التحضير لقمة قادة دول المجلس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى السعودية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، أن لقاءات الرياض تجسد الدور المحوري الذي تقوم به دول مجلس التعاون لتثبيت السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، إن وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون يبحثون في الاجتماع اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون، المقرر عقده في الرياض، إضافة إلى القمة الخليجية الأميركية، والقمة العربية الإسلامية الأميركية، خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف أن الوزراء سيبحثون عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية.

وذكر الزياني أن الاجتماع سيبحث أيضا آخر التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.