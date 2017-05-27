إيطاليا.. اعتقال سوريين بشبهة الإرهاب

احتجزت السلطات الإيطالية سوريين اثنين في صقلية لشبهات تتعلق بالإرهاب، وذلك في الوقت الذي يلتقي فيه قادة مجموع السبع في مكان آخر بالجزيرة الإيطالية.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن شرطة مكافحة الإرهاب الإيطالية اعتقلت السوريين عقب وصولهما على متن عبارة قادمة من مالطا إلى ميناء بوتسالو، الذي يبعد 130 كيلومترا عن مكان اجتماع قادة الدول الصناعية السبع.

ونقلت أسوشيتد برس عن تقرير الوكالة إن الشرطة عثرت على صور على هاتفيهما لانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة. ويبدو أن لهما روابط بليبيا.

وأحد المقبوض عليهما قاصر، في حين يبلغ الثاني من العمر 25 عاما.

وكان قد تم تسجيلهما في إيطاليا سابقا كلاجئين.