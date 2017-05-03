إسرائيل تحذر رعاياها من السفر إلى تونس

قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلية، عوفير جندلمان، الأربعاء، إن هيئة مكافحة الإرهاب قررت التشديد على تحذير السفر إلى تونس.

وأوضح أن تنظيمات إرهابية تواصل العمل على تنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف مختلفة في تونس، مع اقتراب احتفالات عيد “لاج باعومير” اليهودي المتوقع إقامته في جزيرة جربة يومي 16-15 مايو.

وقال إن هناك خشية من تنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف يهودية.

وذكر أنه على “خلفية خطورة التهديد، توصي هيئة مكافحة الإرهاب المواطنين الإسرائيليين بالامتناع عن زيارة تونس ويرجى من الإسرائيليين المتواجدين فيها مغادرتها فورا”.