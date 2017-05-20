إدانة شاب سوري في برلين بتسريب معلومات لداعش

أدين شاب سوري في ألمانيا بالانضمام لمنظمة إرهابية لتقديمه خدمات لتنظيم داعش في وطنه ثم المساعدة في التخطيط لهجوم في برلين لم ينفذ.

وعوقب شعث المحمد (20عاما) بالسجن خمس سنوات وفق التوجيهات الخاصة بالشباب.

وخلال محاكمته أمام محكمة برلين الجنائية، قال ممثلو الادعاء إن المحمد انضم لتنظيم داعش كمراهق في سوريا عام 2013 قبل أن يطلب اللجوء لألمانيا بعد ذلك بعامين.

وتبين للمحكمة أن شعث المحمد مرر معلومات للتنظيم المسلح بعد انتقاله إلى برلين، عن “معلومات ناعمة” في العاصمة الألمانية، في إعداد واضح لهجوم.

وكان المحمد نفى الاتهامات المنسوبة إليه ويمكنه الاستئناف على الحكم الصادر.