إدانة شاب سوري في برلين بتسريب معلومات لداعش

AHRENSFELDE, GERMANY - DECEMBER 16: Members of the new BFEplus anti-terror unit of the German federal police take part in a capabilities demonstration at a police training facility on December 16, 2015 in Ahrensfelde, Germany. The BFEplus, whose acronym stands for Beweissicherungs und Festnahme Einheit, or Evidence Safeguarding and Arrest Unit, is to support the GSG9 police special forces unit in containing domestic terror threats. Germany is on high-alert following the November Paris terror attacks and a credible threat at the Germany vs. Holland football match in Hanover. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
أدين شاب سوري في ألمانيا بالانضمام لمنظمة إرهابية لتقديمه خدمات لتنظيم داعش في وطنه ثم المساعدة في التخطيط لهجوم في برلين لم ينفذ.
وعوقب شعث المحمد (20عاما) بالسجن خمس سنوات وفق التوجيهات الخاصة بالشباب.
وخلال محاكمته أمام محكمة برلين الجنائية، قال ممثلو الادعاء إن المحمد انضم لتنظيم داعش كمراهق في سوريا عام 2013 قبل أن يطلب اللجوء لألمانيا بعد ذلك بعامين.
وتبين للمحكمة أن شعث المحمد مرر معلومات للتنظيم المسلح بعد انتقاله إلى برلين، عن “معلومات ناعمة” في العاصمة الألمانية، في إعداد واضح لهجوم.
وكان المحمد نفى الاتهامات المنسوبة إليه ويمكنه الاستئناف على الحكم الصادر.