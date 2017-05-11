أول مهمة للمخابرات المركزية الأميركية تركز على بلد واحد

قالت وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، الأربعاء، إنها أنشأت وحدة خاصة لتقييم التهديد النووي لكوريا الشمالية.

وتعد الوحدة المعلن عنها أول مهمة تركّز فيها الوكالة على بلد واحد، وستجمع خلالها المعطيات من وحدات عدة وتحلل معلومات عن البرنامجين النووي والصاروخي لبيونغيانغ.

وتم إحداث الوحدة الخاصة، وسط توقعات بأن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية سادسة من شأنها زيادة التوتر في شرق آسيا.

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عزمه ردع بيونغيانغ، كما لم تستبعد إدراته شن ضربة وقائية لمنع بيونغيانغ من تطوير صاروخ نووي.

وأوضح جوناثان ليو المتحدث باسم الوكالة الأميركية، إن “التهديدات التي تواجه بلدنا تتطور، ويجب على وكالة المخابرات المركزية أيضا أن تتطور استجابةً” لهذا الوضع.

وأشار مدير الوكالة مايك بومبيو في بيان إلى أن “انشاء مركز مهمات حول كوريا يُمكن من دمج وتوجيه جهود وكالة الاستخبارات المركزية بشكل أكثر فعالية في مواجهة التهديدات الخطيرة الصادرة عن كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة وحلفائها”.