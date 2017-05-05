أوروبا تحذر من وصول مفاوضات “البريكست” لطريق مسدود

حذر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الخميس من أن مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي “ستصبح مستحيلة” إذا أفرطت الأطراف في “التنازع”.

وتأتي تصريحات توسك إثر اتهامات بالتدخل في الانتخابات البريطانية صدرت عن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وأكد توسك في لقاء إعلامي في بروكسل “إن هذه المفاوضات صعبة بما فيه الكفاية واذا بدأنا بالتنازع قبل أن تنطلق، فانها ستصبح مستحيلة”.

وتابع أن “الرهانات أكبر من أن تسمح لنا بالخضوع لمشاعرنا، إن الرهان مداره الحياة اليومية ومصالح ملايين الناس على ضفتي بحر المانش”.

وأضاف توسك رئيس المجلس الأوروبي الذي يضم قادة دول وحكومات الاتحاد “علينا أن نتذكر أنه لكي ننجح فإننا نحتاج إلى تكتم واعتدال واحترام متبادل وأقصى درجات حسن النوايا”.

من جهته، أكد مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس أن رسالة توسك “موجهة بشكل واضح إلى كل من الطرفين” وسط تصعيد كلامي بشأن بريكست قبل انطلاق المفاوضات الرسمية بشأنه.

وشكلت تصريحات توسك تحذيرا من خطر فشل المفاوضات، ما قد يؤدي الى انفصال بريطانيا بلا اتفاق على الشروط أو فترة انتقالية لضمان خروجها بسلاسة من السوق الأوروبية الموحدة.

وأكد رئيس البرلمان الاوروبي انتونيو تاغاني الخميس أن “لا أحد يريد التأثير في الحملة الانتخابية في المملكة المتحدة”، مضيفا أن “القول إن العضوية في الاتحاد ليست كالبقاء خارجه لا ينطوي على هجوم ولا إساءة”.

وصدرت تصريحات تاجاني ردا على ماي التي اتهمت مساء الأربعاء “البعض في بروكسل” ممن “لا يريدون نجاح المفاوضات ولا يريدون للمملكة المتحدة أن تنجح”.

وأضافت “أن المفوضية الأوروبية تشددت في موقفها التفاوضي. وصدرت تهديدات ضد المملكة المتحدة من سياسيين ومسؤولين أوروبيين” معتبرة أن “ان كل ذلك خطط له عمدا للتأثير على نتيجة الانتخابات” التشريعية البريطانية في 8 حزيران/يونيو.

وصدرت تصريحات ماي إثر موقف صعب وجدت نفسها فيه بسبب مقال ظهر الأحد في صحيفة المانية.

وأكدت صحيفة فرنكفورتر الغيماينه تسايتونغ أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يرى أن ماي تعيش “في كوكب آخر” في تعليق على مطالبها في المفاوضات إثر عشاء بلندن في 26 نيسان/أبريل.

وحذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين لندن بعدم نسج “أوهام” بشأن انعكاسات الطلاق مع الاتحاد.