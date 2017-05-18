أعنف هجوم لداعش في وسط سوريا يوقع 50 قتيلا

قتل أكثر من 50 شخصا، بينهم 15 مدنيا، الخميس في هجوم لداعش على قريتين يسيطر عليهما الجيش السوري في محافظة حماة في وسط البلاد، في أعنف هجوم للتنظيم هذا العام في المنطقة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن داعش شن الهجوم فجر اليوم على “قريتي عقارب والمبعوجة في ريف حماة الشرقي”، وفق “فرانس برس”.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 15 مدنيا، بينهم خمسة أطفال، فضلا عن 27 مقاتلا للقوات الحكومية، ولا تزال هوية عشر جثث أخرى غير معروفة إذا كانت لمدنيين أو مقاتلين موالين.

يذكر أن قرية المبعوجة تعرضت في أبريل 2016 إلى هجوم مماثل شنه داعش وأعده خلال 46 مدنيا من بينهم 10 أطفال ونساء.