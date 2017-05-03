أردوغان: تعاون “مثمر” مع روسيا بشأن سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وروسيا توليان أهمية كبرى “لتعزيز وقف إطلاق النار” في سوريا، وأن يستمرا في العمل معا لمحاولة إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من 6 سنوات.

وتحدث أردوغان في أنقرة الأربعاء قبل مغادرته متجها إلى موسكو، لعقد مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن بشأن العلاقات الاقتصادية الثنائية والوضع في سوريا.

وقال الرئيس التركي إن هدف البلدين من أجل سوريا هو “وقف سفك الدماء في أسرع وقت ممكن لحماية وحدة أراضي البلاد وإيجاد حل سياسي”.

وأضاف أردوغان: “نحن منخرطون في تعاون مثمر بشأن سويا. وأخذنا خطوات مشتركة أدت إلى ظهور آمال جديدة لإيجاد حل سياسي”.

وتستأنف الحكومة والمعارضة السورية مباحثات وقف إطلاق النار في أستانة، عاصمة كازاخستان، الأربعاء.