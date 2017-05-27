أردوغان: أوروبا منحتنا جدولا زمنيا لتجديد العلاقات

ذكرت وسائل إعلام تركية، السبت، نقلا عن الرئيس رجب طيب أردوغان أن الاتحاد الأوروبي قدم لتركيا جدولا زمينا يمتد لـ12 شهرا لتجديد العلاقات بين الطرفين.

ونقلت صحيفة “حرييت” عن إردوغان قوله في تصريحات للصحفيين خلال رحلة العودة من قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل الأسبوع الماضي إن تركيا والاتحاد الأوروبي اتفقا خلال القمة على إعطاء دفعة جديدة للعلاقات وإن وزارتي الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي التركيتن ستعملان في إطار الجدول الزمني المطروح.

وشهدت علاقات تركيا بدول الاتحاد الأوروبي تهدورا كبيرا، سيما ألمانيا بعد سلسلة من الخلافات الدبلوماسية.

وقال أردوغان إنه أثار موضوع إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعه بسمؤلين وإن مسؤليين أتراكا وأروبيين سيعملون معا على هذا الملف.