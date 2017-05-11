أخبار ممتازة لميسي من ديربي أتلتيكو وريال مدريد

تلقى نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، أخبارا ممتازة خلال ديربي مدريد، الذي جمع مساء الأربعاء ريال مدريد والأتلتيكو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

إذ لم يتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من التسجيل في المباراة، في وقت يسعى إلى تجاوز عدد الأهداف التي سجلها ميسي والفوز بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وسيحاول رونالدو فعل ما بوسعه للتسجيل في المباراة النهائية ضد يوفنتوس، ليفوز بجائزة هداف دوري الأبطال للمرة السادسة ويتفوق على ميسي الذي فاز بها 5 مرات، ويحتاج رونالدو إلى هدف ليتعادل على الأقل مع ميسي الذي سجل 11 هدفا قبل مغادرة فريقه للبطولة.

وكان نجم نادي برشلونة قد فاز بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا في مواسم 2009 و2010 و2011 و2012 وفي 2015 تقاسمها مع نيمار ورونالدو بعد التساوي في عدد الأهداف.

أما رونالدو، ففاز بها عام 2008 مع ناديه السابق مانشستر يونايتد، ثم مع ريال مدريد في 2013 و2014 و2015 و2016.