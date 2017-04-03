60 قتيلا وجريحا في تفجيرين بمحطة مترو بسان بطرسبرغ بروسيا

قالت مصادر في أجهزة الطوارئ الروسية إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 50 آخرون بجروح من جراء تفجيرين متزامنين استهدفا محطة مترو في مدينة سان بطرسبرغ بروسيا، الاثنين.

ووقع التفجيران في “إحدى عربات المترو”، قبل أن “يتم إيقاف حركة القطارات و إجلاء كافة المسافرين و الركاب”، وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك.

كما أشارت مصادر روسية، حسب ما نقلت عنها وكالة إنترفاكس للأنباء، إلى “قوع تفجيرين بالمحطة” وأن أحد الانفجارات على الأقل نفذ بعبوة مليئة بالشظايا.

وكشف متحدث باسم الكرملين عن إبلاغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن “بأمر الانفجار”، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن ثلاث محطات مترو أغلقت.