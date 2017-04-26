42.1 مليون دينار أقساط الشرق العربي للتأمين في نهاية الربع الأول وبنسبة نمو تجاوزت 8%

سما الاردن – عقد مجلس إدارة شركة gig | الشرق العربي للتأمين اجتماعه الثاني لسنة 2017 يوم الإثنين الموافق 24/04/2017, برئاسة رئيس المجلس معالي السيد / ناصر اللوزي, وحضور أعضاء مجلس الإدارة, وقد بحث المجلس النتائج المالية للربع الأول كما في 31/03/2017, والذي شهد نمواً في الأقساط المكتتبة حيث كانت الأفضل على مستوى السوق المحلي.

وقد صرح رئيس مجلس الإدارة ناصر اللوزي بأن أعمال الشركة في نهاية الربع الأول من العام الحالي كانت خاسرة بسبب تغيير طريقة إحتساب حصة المعيدين من أقساط التأمين الطبي غير المستحقة إعتباراً من نهاية العام السابق, وقد بلغت الأقساط المكتتبة 42.1 مليون دينار أردني مقارنة 38.9 مليون دينار بنفس الفترة من العام السابق 2016 بزيادة بلغت نسبتها 8%, كما بلغت التعويضات المدفوعة 26.9 مليون دينار مقارنة مع 23.1 مليون دينار بسنة 2016, وفقاً لبيانات الشركة المالية, كما زادت الودائع المالية للشركة لتبلغ 35 مليون دينار أردني, وهو مؤشر كبير على قدرة الشركة وملاءتها المالية, مما يجعلها الخيار الأفضل والأكثر أماناً للمنشآت والمؤسسات والشركات الكبرى, ويعزز مكانة الشركة ومتانة ثقة العملاء والمساهمين والعاملين في ثبات وإستقرار المركز المالي للشركة, وقد شكر رئيس وأعضاء المجلس الإدارة التنفيذية للشركة وكافة العاملين بها دون إستثناء على جهودهم المتواصلة التي ساهمت بشكل إيجابي في تعزيز مكانة الشركة و تقدمها.