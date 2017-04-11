يوفنتوس يقسو على برشلونة في دوري الأبطال

قسا فريق يوفنتوس الإيطالي على منافسه برشلونة الإسباني في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في مدينة تورينو الإيطالية يوم الثلاثاء وفاز عليه 3-0.

وخطف الأرجنتيني باولو ديبالا الأضواء من مواطنه ليونيل ميسي وسجل هدفين رائعين.

وأصبح الفريق الإسباني مضطرا للانتفاضة مجددا في لقاء الإيابب عدما عوض تأخره في الدور السابق 4-0 أمام باريس سان جرمان في فرنسا إلى فوز تاريخي 6-1 في كامب نو.

ووضع ديبالا أصحاب الضيافة في المقدمة بعد سبع دقائق، ثم أضاف هدفا آخر قبل مرور نصف ساعة من عمر اللقاء بينما سجل المدافع جيورجيو كيليني الهدف الثالث من ضربة رأس في وقت مبكر بالشوط الثاني.

وكادت الأوضاع تكون أسوأ على برشلونة بعدما أتيحت للمهاجم غونزالو هيجوين فرصتان خطيرتان لكنه أهدرهما.