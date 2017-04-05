وفد إيراني بالسعودية لبحث إعاشة الحجاج الإيرانيين

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، الأربعاء، وفدا إيرانيا رسميا لبحث ترتيبات إعاشة الحجاج الإيرانيين، ضمن الاستعدادات المبكرة لموسم الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن بتنن التقى في مكتبه بمكة المكرمة رئيس منظمة الحج والزيارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حميد محمدي ووفد شؤون الحج الإيراني “الذي قدم لغرض إنجاز الترتيبات اللازمة فيما يخص توفير المساكن للحجاج الإيرانيين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتأمين خدمات النقل والإعاشة وغيرها من الخدمات مع مؤسسات القطاع الخاص بالمملكة، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1438 هـ”.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق بأنها استكملت مع الجانب الإيراني “كافة الترتيبات اللازمة لمشاركة الحجاج الإيرانيين في موسم الحج المقبل وفق الإجراءات المعتمدة مع مختلف الدول الإسلامية”.

وأكدت الوزارة أن “المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ترحب بكافة الحجاج والمعتمرين والزوار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم، ومن مختلف أقطار العالم الإسلامي”.

وأضاف البيان: “ستسخر حكومة المملكة إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة الحجاج والعمار والزوار لضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة”.