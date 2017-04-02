وفاة دهسا في إربد وأخرى بحريق في الزرقاء

توفي شخص يبلغ من العمر 18 عاما إثر إصابته بكسور وجروح بالغة في الجسم نتيجة حادث دهس تعرض له من قبل إحدى المركبات بمنطقة الحصن في محافظة إربد، وفق بيان لمديرية الدفاع المدني.

وأضاف البيان أن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني إربد قامت بإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير راشد العسكري.

وفي محافظة الزرقاء، توفي شخص يبلغ من العمر 85 عاما إثر تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة “تفحم”، وأصيب اثنان آخران بضيق في التنفس، نتيجة حريق شب داخل منزل بمنطقة إسكان الأمير هاشم.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء تحركت على الفور إلى موقع الحريق، وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنعت انتشاره، بينما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وإخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير هاشم، وسبب الحريق قيد التحقيق.