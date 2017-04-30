واشنطن وسول تؤكدان الاتفاق القائم بشأن تكاليف نشر نظام ثاد

قالت كوريا الجنوبية إن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد الاتفاق القائم بين البلدين بشأن تكاليف نشر نظام ثاد المضاد للصواريخ.

وقالت مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن إتش .أر مكماستر أكد في اتصال هاتفي اليوم الأحد مع نظيره الكوري الجنوبي كيم كوان-جين أن تحالف الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية يمثل أهم أولوياته في منطقة آسيا والمحيط الهادي .

وقال ترامب في مقابلة مع رويترز يوم الخميس إنه يريد أن تمول كوريا الجنوبية نشر ثاد ولكن مسؤولين كوريين جنوبيين ردوا بأن التكلفة تتحملها واشنطن بموجب الاتفاق الثنائي بين البلدين.