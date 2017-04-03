هبوط النفط بسبب ارتفاع عدد الحفارات بأميركا

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في بداية التعاملات بآسيا الاثنين بسبب مخاوف من وفرة المعروض العالمي من النفط.

وأشار ارتفاع عدد الحفارات بالولايات المتحدة إلى زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي في الوقت الذي أدى فيه أيضا ارتفاع الدولار إلى الضغط على النفط الخام.

وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط خمسة سنتات إلى 50.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 0012 بتوقيت غرينتش بعد إغلاقه مرتفعا 25 سنتا في جلسة التعامل السابقة.

وانخفضت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 53.42 دولار للبرميل . وأغلقت عقود مارس آذار في الجلسة السابقة متراجعة 13 سنتا عند 52.83 دولار للبرميل.