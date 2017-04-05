نيجيريا.. كلب ينقذ حفل زفاف من “انتحارية”

ذكر مسؤولون أن كلبا في حفل زفاف بنيجيريا تصارع مع انتحارية حتى انفجرت عبوتها الناسفة، مما أدى إلى مقتل الحيوان أيضا.

وقال بوبا أحمد من قرية بيلبيلو، بالقرب من مدينة ميدوغوري شمال شرق البلاد، إن الضيوف ممتنون لأن الكلب ضحى بنفسه لإنقاذ حياتهم.

وأضاف أن الانتحارية كانت بالقرب من حفل زفاف في القرية عندما قفز عليها الكلب صباح الأحد.

وأكد المتحدث باسم الشرطة، فيكتور إيسوكو، الأربعاء، للأسوشيتد برس أن الكلب تدخل لإنقاذ حفل الزفاف.

يشار إلى أن قوة متعددة الجنسيات طردت جماعة بوكو حرام المتطرفة من معظم المدن والقرى في شمال شرقي نيجيريا، غير أن المتطرفين لجأوا إلى مهاجمة أهداف ناعمة بإرسال انتحاريين.