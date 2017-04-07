نتانياهو: الضربة الأميركية “رسالة قوية” لدول أخرى

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، دعم بلاده “الكامل” للضربة الأميركية في سوريا، معتبرا أنها “رسالة قوية” يجب أن تسمعها إيران وكوريا الشمالية أيضا.

وقال نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه إن “اسرائيل تدعم بشكل كامل قرار الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب، وتأمل بأن تكون هذه الرسالة القوية في مواجهة تصرفات بشار الأسد المشينة مسموعة ليس فقط في سوريا، بل أيضا في طهران وبيونغ يانغ وغيرهما”.

وتابع البيان أن “الرئيس ترامب وجه بالقول والفعل رسالة قوية وواضح: لن نقبل باستخدام الأسلحة الكيماوية ونشرها”.

من جهتها، أفادت متحدثة عسكرية وكالة “فرانس برس” أن الجيش الإسرائيلي “أبلغ مسبقا من الولايات المتحدة بالهجوم في سوريا” مؤكدا أنه “يدعمه كليا”.

ووجه الجيش الأميركي بأمر من الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، ضربة صاروخية استهدفت قاعدة جوية للجيش السوري، وذلك ردا على هجوم بالغاز السام، اتهمت واشنطن القوات الحكومية بتنفيذه على بلدة خان شيخون شمال غربي البلاد الثلاثاء الماضي.

وأسفر الهجوم على بلدة خان شيخون في ريف إدلب عن مقتل 86 مدنيا، من بينهم ثلاثون طفلا و20 امرأة، وفق أحدث حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.