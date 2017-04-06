ميركل: ما حدث في مجلس الأمن “فضيحة”

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس، إن عدم صدور قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بهجوم كيماوي مشتبه به في سوريا هذا الأسبوع، وأودى بحياة ما لا يقل عن 70 شخصا يمثل فضيحة.

وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي في شرق ألمانيا “كان هجوما وحشيا لا بد من معرفة تفاصيله. استخدام الأسلحة الكيماوية جريمة حرب”. وتابعت أن هناك دلائل تشير إلى أن قوات الرئيس بشار الأسد نفذته.

وقالت المستشارة الألمانية “عدم صدور قرار من مجلس الأمن فضيحة وعلى من عارضوه التفكير في المسؤولية التي يتحملونها”. ورفضت تفسيرتعليق للرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الهجوم “تجاوز خطا أحمر”.