ميركل: علينا انتهاز الفرصة والتعلم من اللاجئين

قالت المستشارة انغيلا ميركل إن القادمين الجدد إلى ألمانيا يجب أن يتعلموا قيم البلاد وعاداتها، لكن الالمان بمقدورهم أيضا أن يتعلموا منهم.

ووصل أكثر من مليون طالب لجوء إلى ألمانيا خلال العامين الماضيين، وتعمل ألمانيا جاهدة على دمجهم داخل البلاد.

قالت ميركل في كلمتها الأسبوعية هذا السبت، في شكل سؤال وجواب مع صحفي سوري وصل إلى ألمانيا في عام 2015، إن المهاجرين بحاجة إلى احترام قيم ألمانيا من “التسامح والانفتاح وحرية الدين وحرية التعبير” وأن يكونوا أيضا “شغوفين بعض الشيء بأسلوبنا في الحياة”.

على صعيد آخر قالت ميركل إن الألمان يجب أن يكونوا منفتحين، وأن “ينتهزوا الفرصة للتعلم والتجربة بشكل أكثر”.

وتجتمع ميركل مع ثلاث منظمات الأسبوع المقبل لتتوجه لهم بالشكر على المساعدات التي قدموها للمهاجرين.