موناكو يكمل عقد نصف نهائي أبطال أوروبا

تأهل موناكو الفرنسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن جدد فوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 3-1، الأربعاء، في إياب دور الثمانية.

وسجل كيليان مبابي (3) والكولومبي راداميل فالكاو (17) وفاليري جيرمان (81) لموناكو، وماركو رويس (48) لدورتموند.

وكان موناكو فاز ذهابا 3-2، الأسبوع الماضي، في أسبوع مؤلم بالنسبة للنادي الألماني بعد أن تعرضت حافلته إلى 3 تفجيرات وأدت إلى إصابة مدافعه الإسباني، مارك بارترا، بجروح في يده، وخلفت لحظات من الرعب لدى لاعبيه.

وتأخر انطلاق مباراة اليوم 5 دقائق، وذلك بسبب تأخر وصول حافلة دورتموند بسبب الزحام، بحسب ما أكد الاتحاد الأوروبي.

لكن دورتموند انتقد على “تويتر” الشرطة، مدعيا أن الفريق منع من مغادرة الفندق لمدة 20 دقيقة “من دون مبرر”.

وعلق مدرب دورتموند توماس توخل على الأمر قائلا لشبكة سكاي: “إنه أمر موسف للغاية”، مضيفا: “لم نكن نعرف ماذا يجري. ربع الساعة هذا حرمنا من التفكير بكرة القدم، بينما كنا مستعدين جيدا للمباراة”.