مورينيو.. استراتيجية جديدة للوصول إلى دوري الأبطال

قال مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، إن فريقه قد يلعب بالصف الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذا استحال إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل، وذلك لتعزيز فرصه في الفوز بالدوري الأوروبي.

وتعادل يونايتد سلبيا أمام وست بروميتش البيون مطلع الأسبوع، ليبتعد بخمس نقاط عن مانشستر سيتي الرابع لكنه يملك مباراة مؤجلة.

ويستضيف إيفرتون السابع، الثلاثاء، ويحل ضيفا على سندرلاند المتذيل يوم الأحد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ويسافر يونايتد إلى بلجيكا لمواجهة أندرلخت في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي في 13 أبريل، قبل أن يستضيفه في مباراة العودة بعدها بأسبوع.

ويحتاج أي فريق لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في الدوري الإنجليزي الممتاز للعب في دوري الأبطال، لكن يونايتد قد يستطيع خطف مكان في أرفع بطولة للأندية في أوروبا الموسم المقبل عبر الفوز بلقب الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو لوسائل إعلام بريطانية: “سنحاول أمام إيفرتون تكرار ما فعلناه أمام وست بروميتش، والدفع بأفضل تشكيلة في محاولة للفوز بالمباراة”.

وتابع: “بعد إيفرتون سنواجه سندرلاند بنفس الرؤية.. وبعدها يأتي الدوري الأوروبي، (…)، قد تشاهدوني ألعب في الدوري الممتاز بفريق يغيب عنه لاعبون أراهم من الأعمدة الأساسية في مشوارنا بالدوري الأوروبي”.