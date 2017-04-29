موجة التصفيات مستمرة داخل الجماعات المسلحة بسوريا

قتل قيادي في جماعة “أحرار الشام”، الجمعة، على أيدي مجهولين في إدلب وسط ارتفاع موجة التصفيات داخل الجماعات المسلحة بسوريا.

وأفادت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية” بمقتل صلاح الدين أمير، القيادي في جماعة أحرار الشام، الذي يقود ما يسمى بكتيبة البخاري، رفقة 3 من مرافقيه على أيدي مسلحين مجهولين في مدينة إدلب.

وتزايدت التصفيات داخل الجماعات المسلحة، وتقول مصادر محلية إن الهدف منها هو إقصاء الأجانب والمتشددين، لتنال الفصائل قبولا دوليا.

وخلال شهر مارس، اغتيل نحو 200 عنصر وقيادي مما يسمى بهيئة تحرير الشام من قبل “أطراف مجهولة”.

من جانب آخر، جددت القوات الحكومية قصفها للأحياء السكنية بريف دمشق بغارات جوية وصواريخ محلية الصنع، بالتزامن مع اشتباكات متقطعة في محاور عدة بالمنطقة بين فصائل المعارضة السورية والقوات الحكومية مدعومة بميليشيات إيرانية.

وشمل القصف أحياء القابون ومساكن برزة وجوبر، مع محاولات تقدم متواصلة للقوات الحكومية والميليشيات المساندة لها.

وفي محافظة درعا، جنوبي سوريا، خرج مستشفى ميداني عن الخدمة بشكل كامل بعد قصف مدفعي وصاروخي مكثف للقوات الحكومية على بلدة النعيمة.