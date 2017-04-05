منحة سعودية بقيمة 10 مليون دولار لإعمار غزة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأربعاء، أنها ستوقع غدًا الخميس، منحة جديدة لإعمار قطاع غزة بقيمة 10 مليون دولار بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

وسيتم توقيع المنحة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة أن الحكومة “قطعت شوطا كبيرا في عملية اعادة اعمار غزة رغم العقبات والصعوبات التي واجهت عملية إعادة الإعمار”.

وقال الحساينة في تقرير مصور نشرته الوزارة إن عدد المنازل التي تم إعادة اعمارها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف عام 2014 (6280) وحدة سكنية ما يعادل نسبة (75%) وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إصلاحها (18) ألف وحدة تعرضت لأضرار جزئية بليغة خلال العدوان الإسرائيلي.

وعرض الفيديو جهود وزارة الأشغال العامة من خلال الصور والأرقام التي توضح حجم العمل الذي بذلته طواقم الوزارة في إعادة اعمار المنازل التي تعرضت للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.