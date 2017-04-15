مليشيات سوريا الديمقراطية على أبواب الطبقة

أعلنت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، السبت، السيطرة على قرية مشيرفة شمالي مدينة الرقة، بعد اشتباكات مع تنظيم داعش، فيما باتت على بعد مئات الأمتار من الطبقة غربي المدينة.

وشنت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية هجوما معاكسا من الجهتين الشرقية والغربية لمدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، وبدعم من قوات برية للتحالف الدولي.

وبحسب مصادر ميدانية فإن الهجوم يأتي ردا على محاولات التقدم، التي يقوم بها تنظيم داعش، ويشن عمليات عسكرية باتجاه المناطق التي تقدمت إليها الميليشيات في مناطق عدة من سد الفرات والمناطق المحيطة بمطار الطبقة العسكري.

ووصلت قوات سوريا الديمقراطية، التي تتألف من قوات كردية وعربية إلى ضواحي مدينة الطبقة الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش في شمال سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية باتت على بعد مئات الأمتار من الطبقة وعلى مقربة من سد الفرات.

وتقدمت قوات سوريا الديمقراطية خلال ليل السبت، بعدما تمكنت من طرد مسلحي التنظيم المتشدد من ضاحية الإسكندرية الواقعة جنوب شرق الطبقة، وضاحية عايد الصغير الواقعة جنوب غرب المدينة.

وأضاف المرصد أن “معارك ضارية تجري في محيط هاتين الضاحيتين ويحاول تنظيم داعش شن هجوم مضاد”.

وتستفيد قوات سوريا الديمقراطية من الضربات الجوية، التي تشنها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وتقع الطبقة على بعد نحو 55 كيلومترا غربي مدينة الرقة، التي تعتبر أبرز معاقل التنظيم في سوريا، وتعتبر معركة الطبقة جزءا من الهجوم الشامل المعروف باسم “غضب الفرات”، الذي أطلقته قوات سوريا الديمقراطية في نوفمبر الماضي لاستعادة مدينة الرقة.