مقتل قادة من ميليشيات الحوثي في صعدة

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، السبت، أن 5 من القادة البارزين في ميليشيات الحوثيين قتلوا في غارة للتحالف العربي لدعم الشرعية، الجمعة، استهدفت تجمعا لهم في محافظة صعدة شمالي اليمن، وفق ما أورد مراسلنا.

وقتل المتمردون في الغارة، التي استهدفت تجمعا لقادة الميليشيات في سوق الصيالمة بمديرية الصفراء شمال شرقي صعدة معقل الحوثيين.

وأوضحت المصادر أن من بين القتلى قائد التدخل السريع فواز شايع القمادي، والقيادي طارق يحيى ناصر الصيلمي و3 آخرون لم تعرف هوياتهم بعد.

وفي السياق ذاته، أكد العميد عبدالقادر شويط قائد لواء النخبة التابع للجيش الوطني بالبقع بمحافظة صعدة اندلاع اشتباكات بين فصيلين تابعين لميليشيات الحوثي في منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، شرقي صعدة.

وأشار إلى أن الاشتباكات، التي خلفت قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، وقعت بسبب خلاف نشب بينهم.