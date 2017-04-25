مقتل جنود أتراك في هجومين بـ”الألغام”

قتل أربعة جنود أتراك وإصيب ثلاثة آخرون، الثلاثاء، نتيجة انفجار ألغام زرعها عناصر من حزب العمال الكردستاني في ولايتي شرناق وقارص جنوب شرقي وشرقي البلاد، بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وذكرت الوكالة أن جنديين قتلا في انفجار لغم زرعه متمردو حزب العمال في قارص، خلال عملية للجيش ضد المسلحين.

ووقع الهجوم الثاني في ولاية شرناق، حيث قتل جنديان خلال عبور مركبتهما فوق عبوة ناسفة في منطقة أولودير.

وأصيب ثلاثة جنود آخرون في الهجومين، بينما أطلق السلطات الأمنية عملية في المنطقة لملاحقة المسلحين.

يأتي ذلك، بينما صعدت أنقرة من عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني، وقصفت مواقع للحزب في شمالي العراق وشمالي سوريا.

وتدرج تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب العمال الكردستاني، ضمن قائمة المنظمات إرهابية.