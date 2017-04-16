مظاهرة حاشدة في ساحه الجمهورية بباريس تضامنا مع الاسرى الفلسطينيين

أقيمت اليوم، بالعاصمة الفرنسية باريس، مظاهرة حاشدة، للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، تزامنا مع يوم الأسير والذي يجري الاحتفال به في 17 نيسان/ أبريل من كل عام.

وشارك في المظاهرة التي أقيمت في ساحة الجمهورية بباريس جمعيات فرنسية وجزائرية، داعمة للشعب الفلسطيني في نضاله وصموده.

وكان قد تم الاعلان عن عدد من المظاهرات تأييدا ودعما للأسرى الفلسطينيين وصمودهم، في عدد من دول أوربا.

وصرح الأسير المحرر الدكتور “يوسف عيسى” وأحد قيادات حركة فتح وأحد أبرز اعضاء الجالية الفلسطينية في أوروبا أن العديد من فعاليات التضامن مع أسرانا في دول أوروبا ستتم خلال الأيام القليلة القادمة, وأن هذه الفعاليات ستتصاعد مع دخول الأسرى في السجون الاسرائيلية باضرابهم المفتوح عن الطعام.

وأضاف عيسى:” تجري اتصالات متواصلة مع العديد من المؤسسات والجهات المختلفة في عدة دول أوروبية للمشاركة في هذه الوقفات ولاعطاء زخم قوي وفاعل لها, والذي من شأنه أن يبرز معاناة أسرانا ويظهر مدى بشاعة ما ترتكبه دولة الأحتلال ومصلحة سجونها تجاه الأسر”.

وأوضح أن الشرطة البريطانية أعطت موافقة على التظاهر أمام السفارة الإسرائيلية, وأن تظاهرة أخرى ستتم في ١٩ /٤ من هذا الشهر في بروكسل, وفي ٢٢ في فالنسيا, وأن طلبات تم تقديمها للشرطة المحلية في كل من ألمانيا والسويد والنرويج واليونان وأنهم بانتظار أن يتم اعطاء الموافقات اللازمة للسماح بالتظاهر حيث سيتم بناءا عليها تحديد زمان ومكان هذه التظاهرات.