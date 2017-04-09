مصر.. وزيرا الداخلية والعدل أمام البرلمان

أعلنت وسائل إعلام مصرية رسمية، استدعاء وزيري الداخلية مجدي عبد الغفار والعدل حسام عبد الرحيم، أمام البرلمان، الاثنين، على خلفية هجومي طنطا والإسكندرية.

وقال الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون (أخبار مصر)، إن “اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال، قررت استدعاء وزيرى الداخلية والعدل لاجتماع اللجنة الاثنين”.

وتضم اللجنة العامة رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية، وعقدت اللجنة اجتماعا الأحد بعد الهجومين.

والأحد قتل 46 شخصا في تفجير كنيسة مار جرجس في طنطا، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، الذين وقعا تزامنا مع احتفال الأقباط في مصر بـ”أحد السعف”.